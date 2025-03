Sin PASO y concurrentes: el kirchnerismo presentó proyecto propio para las elecciones

ELECCIONES 2025 Hernán Sánchez

Un nuevo dilema para Kicillof: su tropa se debate entre PASO sí y PASO no En el Movimiento Derecho al Futuro no hay una opinión unánime al respecto. Intendentes fuertes del Conurbano le piden al Gobernador que desista de suspender las primarias, y los del interior no ven bien tener que mandar a la gente a votar tres veces. Sí hay consenso en desdoblar las elecciones, mientras La Cámpora y el Frente Renovador avanzan en sentido contrario y quieren forzar a que los comicios sean concurrentes.