Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de marzo de 2025 PROFUNDA RECESIÓN

Alarmante: más de la mitad de las bonaerenses no tienen trabajo

Los datos corresponden al tercer trimestre de 2024. Creció el "pluriempleo" para la supervivencia y también la informalidad laboral. El empleo en mujeres cayó al 47,2 por ciento.

Compartir