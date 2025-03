Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de marzo de 2025 DISGREGACIÓN

Amarillos, violetas y un puzzle interno en el PRO bonaerense

El partido que conduce Mauricio Macri atraviesa una crisis de identidad con fugas hacia La Libertad Avanza. Asimismo, algunos aseguran que no habrá fusión con el espacio de Javier Milei

