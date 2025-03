Desdoblamiento: la palabra de Kicillof entre especulaciones y presiones en el peronismo

Comenzó otro semana cargada de discusiones en el peronismo mientras se esperan resoluciones sobre el calendario electoral en la provincia de Buenos Aires. Las presiones cruzadas entrey sus socios camporisitas y massistas no cesan al tiempo que se estiran los debates en la. Cerca del Gobernador buscan que los intendentes afines hagan lo suyo y planten bandera a favor del desdoblamiento.Muy lentamente comienzan a moverse algunos engranajes en lapara darle lugar a los proyectos de suspensión de las PASO, entre ellos el confeccionado por los legisladores kicilllofistas. Sin embargo, a pesar de que se encuentre convocada la sesión para este jueves 27, desde el oficialismo armaron una planificación del debate que podría concluir recién la semana próxima.De este modo, los pedidos de celeridad del Ejecutivo no hicieron mella en el parlamento y manejan sus propios tiempos. Tanto el, con la presidencia en manos de, y, con la jefatura de bloque a cargo de, activaron enfocaron el diálogo con la oposición para llegar a buen puerto. Por ese motivo, sy luego, esa misma jornada, haga lo propio el Senado.En el camporismo insisten, al igual que en la oposición, en que el Gobernador debe dar a conocer la totalidad dely no sólo una parte. En los campamentos no oficialistas aprovechan el río revuelto eny buscan llevar agua para su molino en un punto en el que también tienen acuerdo -en su mayoría- para quitar las primarias.Este martes, Kicillof, luego de inaugurar la remodelación y puesta en valor de la plaza San Martín en La Plata, habló sobre el dilema en torno a las elecciones provinciales y manifestó que. Luego de explicar las complicaciones que traería una elección concurrente y que fueron expuestas en un simulacro, lanzó: “Si se va a un desdoblamiento, una separación, por primera vez la provincia de Buenos Aires tiene que encarar, separado del Gobierno nacional, la organización de los comicios”.Asimismo, sostuvo que “de una manera o de otra, es un tema difícil, por eso yo estoy llevando una conversación con todas las fuerzas políticas y, por supuesto, con nuestro espacio también para ver cómo hacemos para que la gente sepa que está votando y pueda hacerlo de manera ágil, transparente, conveniente”. En ese sentido, dijo queEn cuanto al calendario y a los pedidos que recibe para definirlo, indicó: “Obviamente, es también una decisión mía por la Constitución de la provincia, pero eso no quiere decir que yo lo quiera hacer de manera intempestiva. Por el supuesto que hay opiniones diversas. No me voy a hacer el tonto con esto.”.El punto de discusión nodal es si se va a desdoblar o no la elección y la tensión llega a su punto máximo en momentos de definiciones. Según pudo conocer, desde el viernes pasado,del debate público que atraviesan.Por ese motivo,con dos pedidos tajantes:. Hasta el momento la propuesta no se hizo efectiva para difundirla públicamente, pero ya está sobre la mesa de varios alcaldes kicillofistas.Como si fuera poco, voces de la oposición agregan más incógnitas y advierten que hay quienes impulsan que. Del mismo modo, dicen que Kicillof habría acordado con el massismo y el cristinismo sacar las PASO, pero no desdoblar tras una reunión con los popes de Unión por la Patria. La especie se suma a innumerables especulaciones y versiones que circulan por estas horas en los pasillos de la Legislatura y en distintas charlas con dirigentes implicados en el embrollo de la política bonaerense.