Buenos Aires 25 de marzo de 2025

Fernando Espinoza irá a juicio oral en su causa por abuso sexual

El intendente de La Matanza continúa con su entramado judicial. Un juez de instrucción no dio lugar al pedido de sobreseimiento y tendrá que presentarse a declarar por la causa de abuso sexual en su contra.

