Alerta inundaciones en Mar del Plata: el mapeo local

La tragedia en Bahía Blanca puso en evidencia debilidades estructurales que tiene la ciudad, donde la falta de planificación urbana agrava los riesgos. Cuáles serían las zonas más afectadas.

