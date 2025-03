Volver | La Tecla Nacionales 24 de marzo de 2025 CASA ROSADA

El Gobierno anunció la desclasificación de archivos sobre el accionar de las FFAA durante la Dictadura

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que se hará pública la documentación sobre el accionar de las Fuerzas Armadas. También reconocerán ante la Comisión Interamericana de DDHH el atentado a la familia del capitán Viola como un crimen de lesa humanidad.

Compartir