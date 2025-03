Volver | La Tecla Nacionales 24 de marzo de 2025 SU PALABRA

Fabiola Yañez puso en duda el patrimonio de Alberto Fernández y fulminó a Cristina Kirchner

La ex primera dama, luego de meses sin hablar con la prensa, decidió romper el silencio y fue contundente contra el ex presidente de la nación y la ex mandataria. Asimismo, se refirió a la Fiesta de Olivos y se excusó de tora responsabilidad: "Fui un chivo expiatorio de muchos problemas del kirchnerismo".

