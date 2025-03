Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de marzo de 2025 A LA CANCHA

Alfonsín lanzó su candidatura a diputado por la Provincia “para frenar el autoritarismo”

En un acto que tuvo lugar en Unione e Benevolenza, el ex embajador en España presentó su postulación con el sello de Frente Amplio por la Democracia. “Es una oportunidad para ponerle límites al Gobierno”.

Compartir