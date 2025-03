Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de marzo de 2025 INTERNISMO

La pelea interna en el kicillofismo que estalló por el proyecto para sacar las PASO

Las tensiones en el peronismo llegan a todos los rincones y el entorno de Axel Kicillof no quedó exento. La discusión que protagonizaron dos altos funcionarios que evidencia la grieta existente.

Compartir