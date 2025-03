Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de marzo de 2025 PENDIENTES

Licitaciones vacantes en la costa, dos ofertas y dos balnearios esperan contratista

Tras dos intentos fallidos, el Ejecutivo volvió a abrir los sobres para concesionar las Unidades Turísticas Fiscales. El municipio recibió ofertas para las UTF Beltrán Norte y Playa Constitución, mientras que otras dos unidades quedaron sin oferentes.

