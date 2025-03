Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de marzo de 2025 INCERTIDUMBRE

Desdoblamiento: entre el reclamo a La Cámpora y la impaciencia con Kicillof

En el kicillofismo apuntan contra Máximo Kirchner y chicanean a la organización que lidera por no aprobar la suspensión de las PASO. La decisión del Gobernador sobre el calendario electoral se dilata y provoca titubeos en algunos dirigentes cercanos.

