Volver | La Tecla Nacionales 18 de marzo de 2025 LEY BASES

Ley de Tránsito: cambios en la licencia de conducir, VTV y peajes

La gestión libertaria realizó cambios en la Ley de Tránsito a través de un decreto que publicó este martes en el Boletín Oficial. Muchos de los cambios estaban incluidos en la Ley Bases original.

Compartir