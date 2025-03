Legislativas 2025: cómo afrontar el descalabro electoral

Las distintas fuerzas políticas encaran este año con más incertidumbre que certezas, por lo que sus definiciones en torno a la estrategia de cara a las elecciones se dilatan. La implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional y la permanencia de la lista sábana en la provincia de Buenos Aires provoca un descalabro en los planes. Asimismo, las rencillas internas suman otro elemento al complejo panorama en medio de la ausencia de un cronograma electoral.Desde todos los rincones oficialistas y opositores admiten que, a diferencia de otras contiendas en las urnas, no tienen coordenadas claras sobre cómo encarar la campaña hacia las legislativas. No es patrimonio solamente de Unión por la Patria, sino también desde el PRO y hasta voces del radicalismo se expresan en esa sintonía. En La Libertad Avanza no es un tema que por el momento les genere inconvenientes y apuestan a su propio juego.En cuanto a la elección de candidatos, parece un punto que está a años luz de distancia en la mayoría de las alianzas y sólo los libertarios ya se pasean con el suyo (José Luís Espert) para disputar en la categoría de diputados nacionales. La suspensión de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) suma un nuevo dolor de cabeza, ya que ahora deberán consensuar nombres o, caso contrario, ponerse de acuerdo para establecer un mecanismo interno para elegirlos.En el peronismo, por ejemplo, hay quienes adelantaron que se podría volver a un esquema previo al 2011 -cuando se implementaron las PASO- y que se elijan por elección interna. Otros refutan esa posibilidad y advierten que sería “una locura” ya que deben cruzar padrones con todos los partidos que conformen la alianza.En tanto, desde diversos espacios políticos que coinciden que para delinear la estrategia electoral es preciso saber si habrá elecciones primarias en la provincia de Buenos Aires y si habrá desdoblamiento o serán concurrentes. El gobernador, Axel Kicillof, convocó a EPAOS para el 13 de julio, pero espera que la Legislatura las suspenda. En tanto, oficialistas y opositores le reclaman que confirme si desdobla o no los comicios.Lo concreto es que habrá dos maneras de votar, sean en el mismo día o no, y la situación obliga a recalibrar la forma de salir a militar las elecciones para los partidos políticos. “Ya no habrá un candidato que arrastre en la boleta”, dicen en el kicillofismo, a pesar de que en La Cámpora sostengan una postura diferente.Desde el radicalismo, quiénes piensan en la estrategia electoral, consideran que “es el tiempo de los intendentes para la campaña electoral” porque las mismas serán “muy locales”, por lo que cada alcalde se centrará en defender el pago chico. Sobre esa premisa, luego evaluarán qué tipo de accionar seccional llevarán a cabo “a partir de lo que tengan o no en la lista”.“Si no ponen gente de ellos no van a militar la boleta seccional, se van a dedicar solamente al proceso local y que el resto se arregle”, dice una voz en el partido centenario. De esta forma, al igual en que el peronismo, aseguran que el protagonismo de los jefes comunales será mucho mayor al de años anteriores.En el PRO la situación es más que difusa, ya que atraviesa un proceso interno de resquebrajamiento con fugas hacia La Libertad Avanza. “Si bien estamos en marzo, estamos pasando por un proceso que, la verdad, es que no sabemos cómo llegaremos a la elección”, subrayó un integrante del partido que lidera Mauricio Macri.Entonces detalló que “hay sectores del espacio que insisten y creen que hay que acompañar a La Libertad Avanza y hay sectores del espacio que plantean que hay que reeditar lo que fue Juntos por el Cambio, o por lo menos acercarse con la UCR”. No obstante, insistió en que “es difícil” tomar definiciones “porque no hay reglas de juego, no sabemos ni cómo se vota ni qué se vota, si hay PASO, si no hay PASO, si es de doblada, si es concurrente”. A su vez, afirmó: “Lo que sí tenemos claro es que hay que buscar la mejor alternativa para enfrentar a Kicillof y tratar de recuperar la Provincia”.Los que juegan bajo al ala de Javier Milei no se meten en esa discusión y ponen toda la carne al asador en llevar a la mesa los resultados económicos de las decisiones del Presidente. La agenda que impulsarán en territorio bonaerense es resaltar el “déficit cero para exterminar la inflación, achicar el Estado para terminar con la casta política, bajar impuestos para devolver le plata a la gente y apoyar a los sectores productivos y luchar contra la inseguridad a partir de un orden en las calles”.También coinciden, peronistas y radicales, en que la campaña no será la misma en el Conurbano que en el interior. De hecho, sostienen que será muy difícil despegar la agenda de los distritos del Gran Buenos Aires de los temas nacionales. Por el contrario, en las profundidades de la provincia de Buenos Aires la discusión estará muy anclada en problemáticas sectoriales con una nula presencia en los grandes medios de comunicación.“Si se vota en días distintos hay que poner candidatos conocidos y atractivos”, expresó un dirigente del peronismo del interior sobre las listas seccionales. Y remarcó: “No podemos armar listas como antes porque había nombres (arriba) que arrastraban y eso no va a pasar ahora”.Los dirigentes políticos de todas las fuerzas deberán ser creativos para elaborar una vidriera con candidatos atractivos. Los sistemas de votación distintos y la eliminación de las primarias -al menos nacionales- le ponen obstáculos a la estrategia de cada coalición y aparecen nuevos desafíos en territorio bonaerense.PROPUESTA DEL EJECUTIVOEl gobernador, Axel Kicillof, insiste en que las EPAOS se deben suspender y apura a la Legislatura para que accione en ese sentido. De todos modos, también busca cambios en la ley electoral 5.109 para modificar el cronograma y que sea similar a los plazos previstos a nivel nacional.“Nuestra intención es modificar los plazos, en el caso de que se suspenda la PASO, que están vigentes en el cronograma electoral”, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. En ese aspecto, detalló que la idea es que se establezca de la siguiente manera: “100 días antes de la fecha definida para la general para la convocatoria, 80 días para el cierre de alianzas, 70 días de listas y 50 días para la presentación de boletas”.Además, el funcionario provincial manifestó que “eso es, como es tal hoy, la normativa nacional y que han adoptado todas las provincias que han suspendido las PASO”. De esta manera, el Ejecutivo provincial presiona a la Legislatura -y a La Cámpora- para que tomen cartas en el asunto.CAMPAÑA DE CERCANIALa campaña electoral en la provincia de Buenos Aires tendrá elementos distintivos a las anteriores batallas en las urnas y el territorio ganará más protagonismo por sobre la discusión superestructural.Son varios los especialistas en procesos electorales que advierten que ante un desdoblamiento de hecho, las cuestiones locales ganarán terreno en la discusión sobre temas a proponer por parte de los candidatos. El hecho de tener dos boletas distintas obligará a una diferenciación mayor, según concuerdan polítologos.Por ese motivo, sostienen que para las fuerzas políticas que intervengan en la campaña será vital poder apoyarse en los medios de comunición locales y provinciales. Colar temas de agenda municipales y bonaerenses en portales nacionales será una tarea casi imposible y ahí es dónde se revaloriza la función que poseen las propuestas comunicativas que profundizan en temáticas provinciales y distritales.De esta forma, radios, canales de TV del interior, portales informativos y diarios de papel, tendrán protagonismo central este 2025.PRIMERA Y TERCERA SECCIONLos distritos de la Primera y Tercera sección electoral tendrán una batalla electoral aparte del resto de la provincia de Buenos Aires. La discusión sobre políticas de seguridad será el caballito de batalla de la oposición, mientras que el oficialismo buscará responsabilizar al gobierno nacional sobre el ajuste que implementa.“Hay tres cuestiones que pondremos en discusión: la falta da apoyo del gobierno nacional, el abandono de la obra pública y la caída del empleo en sectores industriales”, adelantó un armador del peronismo. A su vez, admitió que “es muy difícil separar la agenda del Conurbano que la nacional” y expresó que “en el interior es totalmente distinta la situación”.Por su parte, desde Libertad Avanza contraron que “la agenda que se impulsa pasa, en primer lugar por lo urgente, que es la lucha contra la inseguridad. Y, en segundo término, por eficientizar el gasto en cada distrito y terminar con las desregulaciones innecesarias. Esto significa bajar tasas y que los municipios ofrezcan mejores prestaciones a los vecinos”.Además, remarcaron que “se propone un cambio cultural profundo para que los municipios dejen ser únicamente los encargados de barrer y limpiar las calles y que pasen a ser un actor clave de transformación, sin esperar a que el gobierno provincial o nacional les resuelva todo. Para esto se necesita tener municipios con las cuentas ordenadas y que sean parte de la solución y no del problema”.Por el lado de Unión, Renovación y Fe, que busca instalarse como la tercera vía entre el peronismo y LLA, advirtieron que “es necesario que se defina el modo en el que se va a votar en la Provincia este año. En octubre pasado presentamos un proyecto de ley para eliminar las EPAOS, en el marco de la implementación de la Boleta Única de Papel. Existen otras iniciativas en el mismo sentido, pero estando a mediados de marzo de un año electoral, todavía no sabemos el modo en el que se va a votar”.En cuanto a problemáticas de la ciudadanía, entre otros aspectos, indicaron que trabajan en iniciativas para “mejorar el equipamiento a las fuerzas de seguridad para reforzar el combate al flagelo de la inseguridad, especialmente orientado a la resolución de conflictos”.Sobre el protagonismo de los intendentes, una voz del oficialismo conocedora del Conurbano consideró que “es difícil que le puedas cargar responsabilidad al intendente sobre temas nacionales”. De todos modos, analizó que “sí se le puede decir que hay mas obras o menos obras municipales, pero más que eso ya que tampoco se le puede cargar el tema de la policía y el impacto en la seguridad”.SEGUNDA Y CUARTA SECCIONLas demandas para el norte y el noroeste bonaerense suelen tener similitudes debido a la fuerte presencia del sector agropecuario, y los espacios opositores al gobernador Axel Kicillof reclamarán, como es habitual, una importante baja en la carga impositiva que maneja el campo en toda la Provincia.Sin embargo, también se cuela la problemática por la inseguridad. El PRO y el radicalismo reclamarán por una mayor presencia policial en sus distritos. Un intendente opositor de fuste en la Segunda fue contundente al sentenciar que “el PRO tiene mucho peso en la Sección” y que debería tener la lapicera para conformar las listas. En esa línea, planteó que es favorable enfocarse en lo local “y qué tipo de municipio queremos”. Cuestionarán al gobernador porque “no hay acompañamiento provincial para ninguna obra de infraestructura” y pedirán nuevamente por mayores fondos provinciales para los distritos opositores.También sostuvo que los favorece el desdoblamiento de las elecciones a todos los intendentes, “sin importar el partido político que sea”; pero lanzó una dura advertencia: “Yo creo que la clave de los intendentes es hablar de lo local. Donde nos metemos en la discusión provincial y nacional, los que somos del PRO, perdemos”.En esa línea, un diputado bonaerense del interior remarcó la importancia de resaltar qué proyectos se presentaron para aliviar la carga tributaria para el sector agropecuario y reforzar su reclamo a la situación de IOMA y la prestación en los servicios en el interior. También planteó cómo puede cambiar el escenario si se desdoblan las elecciones, sobre lo cual planteó que es conveniente “pensar la elección al revés, de abajo para arriba”, donde “el concejal sea una persona conocida, que está comprometida con su comunidad”.Por el lado del peronismo, la agenda de campaña será similar a la que intentarán plasmar a nivel nacional, aunque mantienen la incertidumbre sobre cómo finalmente se votará en la Provincia. Tratarán de enfocarse en la caída en la obra pública en todos los distritos, en el cierre de las oficinas de las dependencias nacionales como PAMI y Anses, problemática que afectó a varios municipios de la sección. Otra arista que tocarán los dirigentes a la hora de encarar la campaña será realizar una fuerte advertencia con respecto a los despidos en el sector privado.También plantearon dudas sobre cómo se confeccionarán las listas. Un intendente que responde a Axel Kicillof planteó que el espacio del gobernador tendrá mucha fuerza en el armado, pero advierte que las negociaciones serán difíciles.QUINTA SECCIONLa Quinta sección electoral bonaerense tiene problemáticas muy diversas, que buscarán ser tratadas por todos los sectores políticos. Con respecto al oficialismo bonaerense, principalmente en el espacio que responde políticamente a Axel Kicillof, aseguraron que “predominan las temáticas municipales por sobre las regionales, más vinculas a la preocupación por la caída de la actividad turística”, que sufrió una fuerte retracción en la última temporada y afectó la economía de los distritos costeros. En ese sentido, evalúan que el proceso electoral para las próximas legislativas estará más centrado en propuestas de demandas municipales y que dependerá de las necesidades que presente cada distrito en particular.Con respecto a la oposición, desde el espacio libertario ultiman detalles para encarar la campaña. Aspiran a realizar reclamos por una baja de impuestos a toda la comunidad y remarcar cómo creció la problemática de la inseguridad en todos los distritos, principalmente en los que mayor cantidad de habitantes tienen.Mientras tanto, aspiran a aumentar su presencia en la sección y esperan más pases de dirigentes PRO hacia el espacio que conduce el presidente Javier Milei. Los armadores estarán expectantes hasta minutos antes del cierre de listas.El PRO y el radicalismo tendrán una arista importante para reclamar. Además de la inseguridad en los distritos, la situación problemática de IOMA afecta considerablemente a la región. Los diputados Diego Garciarena (UCR-Cambio Federal) y el amarillo Fernando Rovello son las caras visibles en las reuniones que mantienen con los autoconvocados de la obra social bonaerense, mientras piden su autarquía en la Legislatura bonaerense y esperan nuevas movilizaciones por parte de los afiliados para visibilizar el estado crítico de la obra social. El radicalismo también aspira a realizar una buena elección para sostener los bastiones que sostiene en el ámbito seccional.La pesca también tiene una situación poco favorable y el senador nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Maximiliano Abad, ya tomó cartas en el asunto. Mantuvo reiteradas reuniones con representantes del sector pesquero, que reclaman por alivios impositivos similares a los que obtuvo el sector agropecuario con la baja de retenciones. El senador sostuvo que “la pesca genera puestos de trabajo y exporta. Como otra área de la economía, necesita de políticas públicas que favorezcan su desarrollo”.SEXTA SECCIONEl temporal en Bahía Blanca encendió las alarmas de la política por cómo afectó tanto al distrito cabecera de la Sexta sección, como a otros más pequeños. El oficialismo buscará sacar chapa de la asistencia brindada al distrito que conduce Federico Susbielles, en un plan de acción que abordó a todos los ministerios provinciales, además de relucir la gestión bonaerense pese al ajuste del gobierno nacional y alertar por los despidos en el sector privado, luego de lo ocurrido con la empresa Dass en Coronel Suárez.Desde el peronismo mantienen dudas sobre cómo se votará en la Provincia. Un intendente importante en el armado kicillofista sostuvo ante este medio que, a su juicio, “lo mejor es adelantarla sustancialmente a las elecciones generales en la provincia de Buenos Aires”. Con respecto a la confección de las listas, aspira a que “los tres sectores del peronismo estén representados”.El alcalde también apuesta a tener un buen vínculo con el campo, y sostuvo que “los productores saben que durante los gobiernos que han aborrecido desde el punto de vista discursivo, les han sido mucho más fructíferos en términos productivos”.Desde la oposición habrá cuestionamientos de todo tipo. Comenzando por la falta de obras en materia hidráulica para mejorar el servicio de agua potable. Pese a los avances en el último año, la oposición marcará la cancha y solicitará respuestas por parte de ABSA.Por parte del bloque Unión Renovación y Fe, presentaron un proyecto de ley para declarar la emergencia agropecuaria para así poder brindar respuestas a los productores afectados por el temporal. Asimismo, proponen que el Banco Provincia establezca una línea especial de créditos con tasa preferencial destinada a los damnificados.Si bien celebraron la acción por parte de la Provincia para asistir a los que sufrieron las inundaciones, y el trabajo en conjunto con Nación, desde el radicalismo en la Legislatura consideran de vital importancia “desarrollar planes de contingencia y de infraestructura para poder prevenir el impacto de nuevas tormentas”.Los planteos también girarán en torno a la salud pública, sobre todo por la situación del Hospital Penna, que requiere de una inversión millonaria para su puesta en valor luego de la inundación. Hubo conflicto con el estado de las prestaciones que brinda IOMA ya que varios distritos de la Sección como General La Madrid, Daireaux y Laprida tuvieron problemas durante la gestión de Kicillof.SEPTIMA SECCIONEn la Séptima Sección electoral el impacto de las políticas del gobierno nacional se hizo notar sobre todo en el distrito de Olavarría. En tanto, una problemática transversal a toda la región en el nivel de conflictividad que presenta la situación del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA).“Tendríamos que instalar el debate de la obra pública y la decisión del Gobierno de Milei de no poner un peso”, dijo una integrante del Movimiento Derecho al Futuro. Entonces, explicó que “es algo que frenó la mano de obra en el interior y provocó la falta trabajo”.En esa línea, dio a conocer que el impacto en Loma Negra se hizo sentir ante la caída del despacho de cemento. La baja en las ventas produjo un efecto en cadena ya que no sólo repercute en el empleo, sino también en la caída del impuesto a la extracción minera.Por el lado de la oposición, advierten que en la región tomarán como tema a discutir la seguridad y apuntarán sobre el delito rural, como así también a la mejora de los caminos rurales. Del mismo modo, plantearán que el Gobierno bonaerense aumenta impuestos al agro y no genera beneficios impositivos.Sin embargo, un tema central será la prestación que realiza IOMA a los afiliados y que genera malestar en los usuarios. Los pedidos a la Provincia para mejorar el servicio será moneda corriente durante este 2025.OCTAVA SECCIONLa Octava Sección tiene la característica principal que está compuesta por un solo municipio y es La Plata. La capital bonaerense posee mucha cercanía con algunos distritos del primer cordón del Conurbano, pero también con los más alejados de las principales urbes.Uno de los principales temas que une a intendentes del peronismo y radicales es el impulso de la Región Capital. La creación de un Consorcio unficó las principales coincidencias de problemáticas a tratar de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Brandsen y Punta Indio.El senador provincial del PRO, Marcelo Leguizamón, dijo que insistirán “en poner la seguridad en la agenda. Entendemos que La plata está en un problema o en una situación de indefensión”. Asimismo, añadió que “es momento de discutir, así como lo hicimos en la campaña del 2023, la creación de la policía municipal”. Sobre el otro punto que considera que hay que debatir es la salud porque “La Plata es IOMA dependiente”, y contó que “hemos pedido la interpelación para que vengan, presentamos pedidos de informe, y este año presentamos un proyecto de ley donde planteamos la autarquía”.Luego puso el ojo en la situación hídrica de la ciudad “viendo lo que pasó en la provincia en los últimos días”. Entonces, dijo que “presenté un proyecto solicitando que se convoque a la bicameral de obras hidráulicas en la región capital, que dejó de funcionar en la época de Vidal”.En tanto, el diputado provincial massista Juan Malpeli resaltó la idea de abordar temáticas provinciales que se reiteran en varios distritos, entre ellos La Plata. La protección del cordón frutihortícola ante el avance de las inmobiliarias, atacar la seguridad con mejorar en el funcionamiento de la Justicia como, por ejemplo, desde la reiterancia, y también en convertir en ley el protocolo para el uso de telefonía móvil en el Servicio Penitenciario Bonaerense, entre otros vinculados a derechos humanos.En cuanto a cómo hablar con el vecino sobre propuestas, expresó: “La verdad que es muy difícil porque está desencantado y, en general, muchas veces por culpa nuestra”.