Volver | La Tecla Nacionales 17 de marzo de 2025 POR EL DNU DE LA DEUDA

Cristina convocó de urgencia al PJ y se reúnen mañana

La exmandataria reunirá a los popes del partido para definir una postura frente al decreto con el que Milei busca dar vía libre a un acuerdo con el FMI.

Compartir