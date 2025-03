Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de marzo de 2025 ACOMPAñAMIENTO

“Sería muy fácil decir que no hay plata”, Larroque garantizó la asistencia alimentaria en toda la Provincia

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, anunció un incremento del 17% en el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el Módulo Extraordinario de Seguridad Alimentaria (MESA), lo que representa una inversión de 78.898 millones de pesos mensuales.

