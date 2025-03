Volver | La Tecla Nacionales 17 de marzo de 2025 "50% PARA EL 2025"

Por falta de presupuesto, las universidades nacionales comienzan un paro de 48 horas

Los docentes y rectores afirman que recibieron aumentos por decreto por debajo de la inflación y que los fondos estipulados para las casas de altos estudios apenas alcanzan para la mitad de 2025. El miércoles se sumarán a la marcha de los jubilados.

