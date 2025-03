Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de marzo de 2025 OFICIAL

Se hagan o no, Kicillof convocó a las elecciones PASO en la Provincia

El Ejecutivo fijó el 13 de julio como fecha para llevar adelante las primarias bonaerenses, cumpliendo con un requisito legal. Sin embargo, el Gobierno insiste en que es la Legislatura quien debe decidir si se realizan, se suspenden o se eliminan.

