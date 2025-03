Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de marzo de 2025 MARICEL ETCHECOIN

“La suspensión de las PASO es una medida necesaria, las prioridades del gasto deben ser otras”

La jefa del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica dialogó con La Tecla sobre los principales temas que deberá abordar la Legislatura este 2025. Los anuncios del Gobernador, las PASO y el endeudamiento, ejes en agenda.

