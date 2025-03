Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de marzo de 2025 EN EXPOAGRO

"El peronismo no puede darse el lujo de estar peleado con el campo"

Fernando Gray, quien busca un nuevo armado dentro del PJ visitó la muestra rural que de San Nicolás, donde el municipio de Esteban Echeverría colocó un stand, y no perdió la oportunidad para criticar la relación que su partido tiene con el sector rural. Estuvo acompañado por exmandamás de Hurlingham, Juan Zabaleta.

