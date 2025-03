Kicillof apura a la Legislatura y no descarta proyecto propio para sacar las PASO

La discusión sobre el futuro de lasen la provincia de Buenos Aires se encuentran empantanada mientras apremian los tiempos legales. Lapuso primera este jueves, pero hubo chispazos entre el kicillofismo y la oposición. El Poder Ejecutivo puso un tiempo limite y no descarta avanzar con definiciones si la semana próxima no hay novedades en el parlamento.La reunión de ladejó tela para cortar y no sólo por la fuerte intervención realizada por la oficialista. En la oportunidad definieron convocar al ministro de Gobierno,; al presidente de la Junta Electoral provincial,; al juez federal,, entre otros. Asimismo, dejaron abierta la chance de que se haga un encuentro conjunto con las comisiones de Legislación General y de Presupuesto para “ahorrar tiempo”.“Hoy iniciamos las conversaciones, y quedamos para los próximos días convocar a diferentes autoridades y funcionarios del Poder Ejecutivo, como así también dela Junta Electoral, para avanzar en el diálogo”, dijo Emiliano Balbín, el diputado radical presidente de la comisión. “. Los ciudadanos merecen saber cuándo se llevarán a cabo las elecciones y cómo se desarrollará el proceso. La fecha de la elección que disponga el Gobernador es determinante para adoptar la decisión más adecuada”, añadió.Al respecto, ante la consulta realizada por, el ministro Bianco fue tajante en su respuesta:. Así, uno de los funcionarios más cercanos al Gobernador dejó en claro que le importa poco y nada lo que sucede en la Legislatura y reiteró el pedido de celeridad.Minutos antes, la diputada González, que forma parte de las filas del intendente Mario Secco (Ensenada), había esbozado lo que piensa el kicillofismo al respecto. “. Además, caracterizó como “un circo” la reunión de comisión.En este contexto, en la Gobernación bonaerense siguen con particular atención lo que sucede en el parlamento, pero avisaron que. Si bien no hay PASO a nivel nacional, en territorio bonaerense corre el plazo por ley provincial (14.086) para las primarias. La misma dice que “el Poder Ejecutivo convocará a elecciones primarias en un plazo no menor de 120 días ni mayor de 150 días anteriores a la fecha de realización de las mismas. Las elecciones primarias deberán realizarse dentro de los 12 meses anteriores a la fecha fijada para la elección”.En tanto,y opera como una referencia clara en términos de tiempos que establece la ley electoral provincial (5.109) para sus elecciones generales. Los 60 días de anticipación para su convocatoria que propone la normativa y el plazo límite de hasta 30 días antes de que se terminen los mandatos de los legisladores traza algunas directrices.Por ese motivo, en calle 6 advierten que tras el deadline,. Si bien ya se mostró a favor de acompañar el presentado por el diputado massista, Rubén Eslaiman, la lentitud del tratamiento-que consideran en la Gobernación que existe- haría que tomen otro rumbo Además, el Gobernador tiene la facultad de poder convocar a las primarias y los tiempos le pueden jugar una mala pasada con lo cual la firma de un decreto en ese sentido también está latente.y que no se puede pensar en sacar las primarias sin tener fijada una fecha de elección general. No obstante, en el axelismo sostienen que. Del mismo modo, aseguran que no hay en el calendario previsto una reunión entre Kicillof,, a pesar de que algunos sostienen que se podría llevar a cabo pronto.En cuanto el desdoblamiento, en la Gobernación cuentan que tendrá un costo aproximado de 50 mil millones de pesos y que no es un problema económico para el Estado provincial., detallaron para rebatir el argumento de que se ahorrarían costos en caso de hacer la elección el mismo día que las nacionales.Como si fuera poco,, adelantaron a este medio en relación a la compra de urnas, impresión de boletas y otros insumos. De esta manera, dan cuenta que la posibilidad de votar antes que las legislativas nacionales está cerca y volvieron a descartar hacerlo después del 26 de octubre.Por su parte, en la Legislatura se había previsto actividad en el recinto para el 27 de marzo -sin convocatoria oficial-, pero en las últimas horas trascendió que el jueves 20 habría sesión especial para conmemorar el 24 de marzo. Allí se abriría la puerta para adelantar