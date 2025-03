Volver | La Tecla Informe Especial 13 de marzo de 2025 ACUERDOS INTERNACIONALES

Por Juan Pablo Carvajal

Libre comercio en PBA, bajo la lupa

Javier Milei pretende sellar un acuerdo de cooperación comercial mutua con Estados Unidos. El impacto en la Provincia y las consecuencias de la guerra comercial entre EE.UU y China

