PASO: bronca en la Legislatura con Kicillof y una cumbre que podría descomprimir

La indefinición del calendario electoral en la provincia de Buenos Aires exaspera a todo el arco político y genera un clima espeso en Unión por la Patria.en los protagonistas y la discusión se complejiza. El enojo con el Gobernador, las críticas kicillofistas a los legisladores y una cumbre oficialista que no llega., se quejaron desde una de las terminales axelistas ante el retraso de la discusión sobre el futuro de las elecciones primarias en el parlamento bonaerense. Como ya contó, el fastidio con la respuesta de las bancadas del oficialismo a la solicitud del Gobernador se hizo notar. “Es tremendo que piensen en sesionar recién el 27”, indicaron y añadieron: “Cómo complican todo al pedo”., que por el momento le urge que resuelvan el tema ya que los tiempos legales lo apremian. El apuro es solo con las primarias y no con la convocatoria de las generales, tal cual lo expresó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, al finalizar la Asamblea Legislativa el 5 de marzo.Con el antecedente de no llegar a un acuerdo para aprobar el Presupuesto y la Fiscal Impositiva, la tropa de Unión por la Patria se encuentra bajo lupa en medio de tensiones internas. Así,para concretar el pedido del mandatario provincial y las charlas han comenzado.Lo que los une -al menos por ahora- es la bronca que mostraron para con Kicillof ya que. Por ese motivo, para no dejar ningún detalle al azar, se tomarán el trabajo de realizar una serie de reuniones de comisión con invitados especiales para darle tratamiento a todos los proyectos vinculados con reformas electorales., bramó una voz oficialista legislativa. Asimismo, adelantó que “estamos obligados a negociar”.La primera reunión prevista es la de lade la Cámara de Diputados, presidida por el radical Emiliano Balbín. La misma fue convocada para este miércoles, pero la pasaron para el jueves porque -según trascendió- sigue vigente el duelo nacional de 72 horas decretado por el Gobierno nacional ante laEn ese sentido, se puso que la idea de la oposición es darle un tratamiento profundo y. Entre los convocados se encontrarían el-que además cuenta con la experiencia del simulacro de elecciones concurrentes- y a miembros de laAsimismo, se espera que también intervengan en el trayecto las comisiones de Legislación General, a cargo del massista, y de Presupuesto, comandada por el alineado con el camporismo,. Sin embargo, existiría la oportunidad de que realicen una reunión conjunta no replicar tantos encuentros.En el Senado la situación se mantiene hermética por parte del oficialismo y se esperan novedades a la brevedad.que se realizará en el Congreso de la Nación esta tarde.En diálogo con, la jefa del bloque de Unión por la Patria,, habló sobre el pedido que les hizo Kicillof y respondió: “está en todo su derecho de pedirle a la Legislatura los temas que quiera.. También hemos escuchado que hay algunas intenciones de desdoblamiento, algunas posteriores, otras anteriores a la fecha de la elección nacional, y es todo lo mismo en la discusión cuando uno arma la ingeniería electoral, porque tiene que armar un cronograma”.“Entra en esa discusión todo, no es por partes. A mí me parece quepara luego poder avanzar con otros sectores que van a conformar el frente”, aseguró una de las dirigentes más cercanas a Cristina Fernández de Kirchner.Otra voz oficialista consideró que. Además, estimó que la misma podría realizarse “a fines de esta semana o a comienzos de la que viene”. A su vez, comentó que “deben decidir si hay PASO o no, si se desdobla o no, si desdobla antes o después de la general. Una vez que tengamos estas definiciones, podremos negociar con la oposición”. Luego, añadió: