Inflación CABA: un dato alentador en la previa de conocerse los números nacionales

Durante el mes de febrero el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento de 2,1%, acumulando en los primeros dos meses del año una suba de 5,3%

