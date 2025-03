Volver | La Tecla Nacionales 12 de marzo de 2025 CRUCES

"No hay plata": el Gobierno le contestó a Mauricio Macri por la obra pública

Guillermo Francos le contestó al expresidente quien reclamó por nuevas obras públicas. “Veremos cuáles son los mecanismos para hacer las obras", señaló el funcionario.

