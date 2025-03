Volver | La Tecla Municipios 11 de marzo de 2025

San Isidro invertirá 4000 millones de pesos en salud

La comuna anunció que a lo largo de este año destinará esa suma a la compra de equipamiento, obras de infraestructura y un nuevo centro de salud mental. Además, se lanzará un sistema para agilizar los tiempos en los hospitales.

