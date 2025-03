Volver | La Tecla Nacionales 11 de marzo de 2025 AL CRUCE

"Demuestra la debilidad institucional en la cual estamos", Macri fustigó a Milei

El expresidente criticó al Presidente por intentar sellar un nuevo trato con el Fondo mediante un DNU. Además, aseguró que las retenciones al campo "no se aguantan más" y reclamó ante la necesidad de obra pública.

Compartir