La Tecla Buenos Aires 11 de marzo de 2025 DISPUTAS

La interna se metió otra vez en el territorio con nuevos pases de factura a Kicillof

Los jefes comunales de La Cámpora prefirieron alzar la imagen de Cristina Kirchner y no mencionar a Kicillof en sus discursos de Apertura de Sesiones. Salvo uno, que volvió a enfatizar su reclamo por más fondos provinciales.

