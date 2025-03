Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de marzo de 2025 "ES TODO UN ESFUERZO"

Kicillof inauguró el ciclo lectivo y destacó el trabajo en conjunto por Bahía Blanca

Desde la Localidad de Castelli, el Gobernador dejó inaugurado el comienzo del ciclo lectivo en el nivel secundario. "De todos los partidos políticos se han puesto a disposición", destacó.

