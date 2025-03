Volver | La Tecla Nacionales 10 de marzo de 2025 PREOCUPACION

Desesperada búsqueda de dos hermanas desaparecidas durante el temporal de Bahía Blanca

Las niñas fueron identificadas como Delfina, de un año, y Pilar Hecker, de cinco. Las nenas viajaban con sus padres en Mayor Buratovich buscando llegar a la casa de unos familiares, pero el mal clima no los dejó y quedaron atrapados en el medio de la inundación.

