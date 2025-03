Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de marzo de 2025 ALIVIO

Tensa calma en la planta de Bridgestone: rechazaron el Procedimiento Preventivo de Crisis

El Gobierno nacional no habilitó el proceso pedido por la fabricante de neumáticos ubicada en Lomas de Zamora, una mecánica que habilita despidos y suspensiones.

