La Tecla Buenos Aires 10 de marzo de 2025 BAHÍA BLANCA

Trágico temporal: 16 muertos, 100 desaparecidos y más de 1.450 evacuados

La municipalidad, junto con la provincia de Buenos Aires, las Fuerzas Federales de Seguridad, la Armada y el Ejército Argentino, continúa con las tareas de rescate y asistencia en las zonas más afectadas por el temporal que arrasó a toda la ciudad.

