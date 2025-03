El kirchnerismo pone el ojo en el armado de listas sin PASO y se resiste al desdoblamiento

Con la oficialización de laa nivel nacional, ahora se espera que en la provincia de Buenos Aires se tome una definición al respecto luego del pedido dea la Legislatura. El consenso para sacarlas es amplio, pero la interna en Unión por la Patria le complica la estrategia electoral del oficialismo. Elplanta bandera, el kicillofismo recibe pedidos para desdoblar y pierde peso la idea de votar en noviembre.“Dado el contexto, entiendo que los argumentos para suspender las PASO son más que razonables. Pero, en cualquier caso, la decisión le corresponde a esta Legislatura y voy a ser respetuoso de eso. Eso sí,”, dijo el Gobernador en la Asamblea Legislativa y abrió las puertas para el tratamiento en el recinto. En ese sentido, se especula que el jueves 27 haya sesión para debatir qué hacer.Los números dan cuenta que hayen territorio bonaerense, pero las rencillas internas de los diferentes espacios le imprimen suspenso al final. Todas las luces están posadas sobre el oficialismo ante la disputa desarrollada entre el kicillofismo y el cristinismo.El Gobernador acompaña el proyecto presentado por elque propone suspender lassin derogar la ley 14.086. El panorama de Unión por la Patria muestra que alse le sumó el apoyo de los legisladores axelistas y resta conocer la postura oficial de, pero hay voces que señalan que dejarán que el debate fluya para que se apruebe.En el, según pudo conocer, no piensan en hacer un apoyo explícito a la idea de quitar las primarias, pero saben que como “ya se suspendió en todos lados no hay margen para otra cosa”. Entonces, añadieron:Además, dejaron en claro que ante el clima tensión reinante, en el oficialismo “todavía no se acordó nada, está todo muy flotando”. Sin embargo, afirmaron:En el kirchnerismo no bajan las banderas que ya plantó su conductora,, sobre ir hacia las. La postura que hizo saber CFK en Moreno ante la presencia de Kicillof,se mantiene a rajatabla mientras hay intendentes que presionan al Gobernador para que desdoble los comicios.“Está mal desdoblar, no es bueno porque no sirve electoralmente. Hay que nacionalizar la elección y tratar que se evalúe la gestión de Milei y no la de la Axel”, insistió una voz del Patria y lanzó: “. El antimileismo es más grande”. También remarcaron que separar la elecciónCon las PASO caídas a nivel nacional y la chance de que suceda lo mismo en la Provincia,. Para diputados nacionales es un debate que se deberá dar y advierten. A su vez, adelantaron que, si en territorio bonaerense no hay primarias, su idea es que se adopte el mismo esquema de selección. Ahí es donde recuerdan que antes del 2011 -cuando se implementaron las primarias- existían internas partidarias y que ahora no ven mal volver a esa propuesta, pero apuestan a acordar y evitar ir a las urnas.El armado de listas es uno de los principales reclamos que recibe Cristina y Máximo y una demanda que le hacen llegar a Kicillof los sectores enfrentados con el camporismo. Se trata de otro punto de tensión medular entre las diferentes tribus del peronismo y la ausencia de las PASO le suma otro elemento de complejidad. De hecho, hay sectores del kicillofismo que no ven con malos ojos ir con su propio armado., replican en el kirchnerismo.El ministro de Gobierno,, brindó declaraciones a Radio La Red, reiteró el pedido a la Legislatura para tratar el futuro de las primarias. “. Están ya corriendo los tiempos necesarios para la organización de la elección. Nosotros ya estamos trabajando en eso, pero obviamente es una decisión formal y oficial de la Legislatura”, agregó y aseveró: “Eso nos sigue demorando, nos sigue complicando el proceso de organización electoral”.Sobre la posibilidad de desdoblar, el funcionario recordó que. Y luego dio más pistas sobre lo que piensan en la Gobernación bonaerense en torno a la fecha de los comicios provinciales.Ante la propuesta dedespués de la elección nacional impulsada por el massismo, Bianco aseguró que. En esa línea, contó que desde la Justicia FederalInicialmente algunos intendentes kicillofistas pensaban en septiembre como fecha para votar y luego circuló otra idea de que sea en junio. En base a las palabras del Ministro de Gobierno, de. Al respecto, describió que, en caso de desdoblar, “tendría que ser previo a octubre y con un con un espacio de tiempo lo suficientemente amplio como para que se pueda organizar tranquilamente una elección y luego la otra”.