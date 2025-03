Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de marzo de 2025 APERTURA DE SESIONES

Kicillof se mostró a favor de suspender las PASO y le pidió celeridad a la Legislatura

Durante su discurso de la Asamblea Legislativa, el gobernador exigió que la Legislatura defina "en la máxima brevedad", sobre si se realizarán las Primarias. También solicitó el tratamiento de la ley de leyes, la Impositiva y el endeudamiento. El Ejecutivo ya trabaja en un nuevo texto.

