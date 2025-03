Volver | La Tecla Nacionales 5 de marzo de 2025 CRIPTOGATE

Denunciaron a Karina Milei por presunto tráfico de influencias

A la secretaria general de la Presidencia también se le acusa por delitos de cohecho e infringir la Ley de Ética Pública. La presentación judicial fue realizada por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la CC-ARI

