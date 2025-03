Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de marzo de 2025 PAX JUSTICIALISTA

Por Andrés Sosa

sosandres

Peronismo en llamas y un espejismo de unidad

Los ataques de Javier Milei contra Axel Kicillof lograron una tregua efímera en Unión por la Patria. Las heridas en el cristinismo no sanan y se lo advierten al Gobernador. La disputa sigue abierta.

