Informe Especial 5 de marzo de 2025 INTENDENTES SIN PLATA

Al borde de un ataque de nervios

El recorte de partidas y la falta de instrumentos financieros como el Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal puso a los alcaldes en una compleja situación frente al manejo de los recursos para seguridad y obras

