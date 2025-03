Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de marzo de 2025 APERTURA PICANTE

Manes no fue el único: Juliano dijo que Romo lo amenazó a la salida del Congreso

Tras el escándalo por las amenazas de Santiago Caputo al diputado de Democracia para Siempre, el presidente del bloque dijo que el titular del bloque libertario en la Provincia lo presionó a él.

