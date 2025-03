Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de marzo de 2025 TEMPORAL

Con un muerto y evacuados, el temporal en la Provincia tuvo un trágico desenlace

Más de 60 familias de Zárate perdieron todo por el agua. A su vez, un hombre falleció en Berazategui. En 48 horas llovió lo previsto para todo febrero y continúa la alerta naranja en el noreste bonaerense.

