Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de marzo de 2025 CARLOS CURESTIS

“La provincia de Buenos Aires gasta más de lo que recauda”

El senador provincial de la Libertad Avanza dialogó con La Tecla sobre la situación presupuestaria del Gobierno bonaerense. Lanzó duras críticas a la administración de Axel Kicillof.

