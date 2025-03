Volver | La Tecla Nacionales 1 de marzo de 2025 POSTURAS

Las críticas a Milei llegaron al Parlasur: “Es un avasallamiento a las instituciones democráticas”

Encabezados por Gustavo Arrieta, los dirigentes peronistas del Parlamento del Mercosur emitieron un comunicado con duros cuestionamientos hacia el presidente y un fuerte respaldo hacia Axel Kicillof.

