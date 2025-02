Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de febrero de 2025 DURA RESPUESTA

Kicillof le dijo a Milei “que no sea cobarde y que deje el Twitter y los delirios”

El gobernador brindó una conferencia de prensa en la que afirmó que el Presidente “es el principal responsable del narcotráfico” y que su actitud tras el crimen de la pequeña Kim fue “miserable y oportunista”, y anunció que podría denunciarlo penalmente por atacar “el orden constitucional” de la Provincia.

