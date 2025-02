Volver | La Tecla Nacionales 27 de febrero de 2025 ¿ESTRATEGIA?

Vicentin dice que no puede pagar los sueldos y hay alarma por 3000 puestos de trabajo

La empresa anunció que no podrá afrontar el pago de los salarios luego de que la Justicia rechazara homologar el concurso de acreedores. Los aceiteros ya advirtieron que no dejarán que se pierda “un solo puesto de trabajo”.

