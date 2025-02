Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de febrero de 2025 LEYES CLAVES

El paquete que todavía no sale en la Legislatura: ¿Es la oposición o es la interna?

El Gobierno bonaerense no cuenta con Presupuesto 2025 ni con la Fiscal Impositiva ante la imposibilidad de llegar a consensos en el parlamento. El endeudamiento es clave, pero el camino es sinuoso. Las PASO también generar discordia.

