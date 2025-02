Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de febrero de 2025 RUMBO A LAS URNAS

Circuitos electorales y estrategia política en la Quinta: la clave detrás de la última elección

Tras duplicar la cantidad de circuitos en 2023, Mar del Plata mantendría su esquema electoral para los próximos comicios. La distribución de votantes y su impacto en los resultados siguen siendo un factor clave.

Compartir