Sábado 1° de marzo no habrá trenes en el AMBA: los motivos

La Fraternidad confirmó que los maquinistas se tomarán licencia por el Día del Ferroviario. Se verán afectadas las líneas Roca, Sarmiento, San Martín, Belgrano, Mitre y Urquiza.

