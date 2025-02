Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de febrero de 2025 LEGISLATURA

La oposición pide tratar el Presupuesto después de la apertura de sesiones

Luego de la sesión fallida en diciembre, algunos sectores de la oposición a Kicillof presentaron una nota para debatir la Ley de leyes y la Impositiva luego del discurso del Gobernador

