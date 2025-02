Volver | La Tecla Nacionales 25 de febrero de 2025 INCERTIDUMBRE

Caso Lian Flores: se confirmó la renuncia de la abogada mientras continúa la intensa búsqueda

Según reveló el medio “Mitre Córdoba”, la letrada afirmó en la emisora que tenía algunos cuestionamientos con la fiscalía que la llevaron a tomar la decisión.

Compartir