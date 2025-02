Volver | La Tecla Nacionales 25 de febrero de 2025 INCERTIDUMBRE

INDEC y un dato que promete incomodar, la contracción de la economía en el primer año

El dato oficial de diciembre se conocerá a las 16 hs. Por su parte, una consultora privada había estimado que la medición desestacionalizada registró un crecimiento mensual del 1,3% con respecto a noviembre, aunque el cierre del año mostró una caída del 2,9% en términos interanuales.

Compartir