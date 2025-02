Volver | La Tecla Nacionales 24 de febrero de 2025 PUNTO EN CONTRA

Revés libertario en el Senado: el gobierno no logró el quórum para elegir autoridades

La sesión preparatoria se cayó por la falta de dos legisladores santacruceños. Villarruel buscaba ubicar a un aliado en la secretaría administrativa, pero se vio frustrada por el faltazo.

